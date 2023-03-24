Bodrum ölüme terk edildi





BODRUM ÖLÜME TERK EDİLDİ!

Daha önce aynı konuyla ilgili birçok açıklama yaptıklarını belirten Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, her geçen gün artan tepkilere rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ve başkan Osman Gürün'ün Bodrum'u adeta ameliyat masasında bırakarak ölüme terk ettiğini söyledi.



Serdar Kayhan şunları söyledi; "Kendisi bir Tıp Doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, adeta hastasını iyileştireceğim diye ameliyat masasına yatırdığı sonra da orada ölüme terk ettiği gibi Bodrum halkını da ölüme terk etti sanki. Yıllardır bitiremediği, türlü türlü gerekçelerle bu durumu örtmek için ürettiği bahanelerle bitmeyen bir alt yapı üst yapı sorununu Bodrum halkına adeta reva görürcesine bıraktı.



Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır tamamlayamadığı alt yapı üst yapı adı altındaki bu çalışmalar, Bodrum'a adeta kâbus yaşatan ve artık dayanılamaz bir süreç olarak kaldı.