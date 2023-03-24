Bodrum ölüme terk edildi

"Bodrum tarihinin en büyük yatırımı" sloganıyla 3 yıl önce başlayan alt yapı çalışmaları sürerken, bu çalışmaların bir türlü bitirilememesi yüzünden yaşanan mağduriyetler tüm Bodrum'da tepki çekiyor. Alt yapı çalışmalarının bir türlü bitirilememesi, bu yüzden bozulan üst yapının her geçen gün daha da kötüye gitmesi vatandaşları isyan ettiriyor.
BODRUM ÖLÜME TERK EDİLDİ!
Daha önce aynı konuyla ilgili birçok açıklama yaptıklarını belirten Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, her geçen gün artan tepkilere rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ve başkan Osman Gürün'ün Bodrum'u adeta ameliyat masasında bırakarak ölüme terk ettiğini söyledi.
Serdar Kayhan şunları söyledi; "Kendisi bir Tıp Doktoru olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, adeta hastasını iyileştireceğim diye ameliyat masasına yatırdığı sonra da orada ölüme terk ettiği gibi Bodrum halkını da ölüme terk etti sanki. Yıllardır bitiremediği, türlü türlü gerekçelerle bu durumu örtmek için ürettiği bahanelerle bitmeyen bir alt yapı üst yapı sorununu Bodrum halkına adeta reva görürcesine bıraktı.
Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 3 yıldır tamamlayamadığı alt yapı üst yapı adı altındaki bu çalışmalar, Bodrum'a adeta kâbus yaşatan ve artık dayanılamaz bir süreç olarak kaldı.
BODRUM SAVAŞ ALANI GİBİ
Birçok STK'lar, siyasi partiler, gazeteciler, sosyal medyada vatandaşlar bu durumu dile getirse de, değişen hiçbir şey olmuyor, gözle görülür bir ilerleme olmuyor. Tam tersi sorunlar daha da büyüyerek artıyor. Bu yüzden yerli ve yabancı turistler artık gelmek istemiyor, gelenler gitmek istiyor.
Bodrum'un her yeri adeta savaş alanı gibi, harap vaziyette. Yollar deseniz patates tarlası gibi. Minibüs, otobüs, taksi şoförleri isyanda, esnaf ve vatandaş isyanda. Maddi manevi çok ciddi zararlar doğuyor. Esnaf isyanda. Cumhuriyetimizin 100.Yılında Bodrum bu rezilliği asla hak etmiyor. Bir an önce akılla yapılan planlı, sistemli, hızlı bir çözüme ihtiyaç var. Acil eylem planı gerekli. Bodrum'un artık bu sıkıntıları daha fazla çekmeye tahammülü kalmadı"