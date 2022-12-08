Maskeli soyguncu nefes kesen operasyonla yakalandı

PERSONEL LOJMANINDA YAKALANDI

Bodrum polisi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin 28 yaşındaki M.B. olduğu belirlendi. İnşaat işçisi olduğu öğrenilen M.B., Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen nefes kesen operasyonla kaldığı lojmanda yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanılan ruhsatsız tabanca, olay sırasında kullanılan kıyafetler ve maske ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli yağmaya teşebbüs suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.