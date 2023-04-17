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Giriş Tarihi: 17.4.2023 01:42

Bodrum'a çalışmak için gelen derpemzede kazada hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden kişinin, deprem bölgesi Diyarbakır'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği öğrenildi.

AA
Bodrum’a çalışmak için gelen derpemzede kazada hayatını kaybetti

Orhan Y'nin (20) kullandığı 48 AJM 599 plakalı otomobil, Ortakent Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Seyfettin Özdemir'e (34) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle orta refüjdeki trafik tabelasına çarpan Özdemir, diğer şeride geçerek metrelerce sürüklendi.

ARAC SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibi, Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özdemir'in cenazesi, polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.

ÇALIŞMAK İÇİB BODRUM'A GELMİŞ

Öte yandan Seyfettin Özdemir'in, bir süre önce deprem bölgesi Diyarbakır'dan çalışmak için Bodrum'a geldiği ve ilçedeki bir araç yıkama işletmesinde çalıştığı öğrenildi.

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Bodrum'a çalışmak için gelen derpemzede kazada hayatını kaybetti
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