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Giriş Tarihi: 19.7.2024 10:31 Son Güncelleme: 19.7.2024 10:53

Bodrum'da 10 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 10 gündür kayıp olan 88 yaşındaki Gülfidan Öztaşkın, tarlada ölü halde bulundu.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’da 10 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Gümüşlük Mahalle merkezine her gün inen Gülfidan Öztaşkın'ın (88) son günlerde bölgede görülmediği fark edildi. Jandarma tarafından yapılan soruşturma sonucunda Öztaşkın'dan yaklaşık 10 gündür haber alınamadığı tespit edildi.

18 Haziran akşam saatlerinde jandarma ve Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği ile bazı arama kurtarma gönüllülerince arama kurtarma çalışmasına başlandı. Arama kurtarma çalışması sonucunda Öztaşkın'ın oğlunun evinin arka kısmında cansız bedenine ulaşıldı. Oğlunun ise rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede yattığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerinin olay yeri ve çevresindeki incelemeleri sürüyor. Gülfidan Öztaşkın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bildirildi.

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Bodrum'da 10 gündür kayıp olan yaşlı kadın ölü bulundu
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