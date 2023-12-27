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Giriş Tarihi: 27.12.2023 04:52

Bodrum’da 31 göçmen yakalandı, 44’ü de kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilen 31 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni de kurtardı

AA
Bodrum’da 31 göçmen yakalandı, 44’ü de kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen iki ayrı lastik bottaki 44 düzensiz göçmeni kurtardı.

Farklı zamanda Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi tarafından tespit edilerek durdurulan başka bir lastik bottaki 31 düzensiz göçmen de yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bodrum’da 31 göçmen yakalandı, 44’ü de kurtarıldı
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