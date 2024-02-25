Bodrum’da 4 köpek ve 3 kedi zehirlenerek öldürüldü

Olay, dün akşam saatlerinde Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde meydana geldi. Bölge sakinleri, 8 köpek ile 3 kediyi bitkin halde buldu. Ağzılarından salyalar akan hayvanlar için Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istendi. Bölgeye belediyeye ait hayvan ambulansı sevk edildi. Ekiplerin müdahalesine rağmen zehirlendiği tespit edilen hayvanlardan 1'i sahipli, 4 köpek ile 3 kedi öldü. 4 köpeğin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

JANDARMA ÖZEL EKİP KURDU

Olayın ardından bölgeye ulaşan Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, inceleme yaptı. Jandarma, kedi ve köpeklerin kim ya da kimlerin zehirlediğini tespit etmek için özel bir ekip kurdu. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu da olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Soruşturma sürüyor.