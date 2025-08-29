Bodrum’da acı kaza! Genç aşçı hayatını kaybetti

Bodrum Yalıçiftlik-Kızılağaç yolu Gerenkuyu mevkiinde seyreden Rıdvan Acar (23) idaresindeki motosiklet, karşı yönden gelen S.A. (81) yönetimindeki hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Acar'ın bölgedeki bir otelin mutfak bölümünde aşçı olarak çalıştığı öğrenildi. Acı haberi alan gencin yakınları ve arkadaşları olay yerine geldi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Rıdvan Acar'ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.