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Giriş Tarihi: 24.2.2025 13:59 Son Güncelleme: 24.2.2025 14:01

Bodrum’da acı olay! Yüzde 70 engelli Hasan kaza kurbanı oldu

Bodrum’da 36 yaşındaki Hasan Tabak, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Tabak’ın hikayesi yürekleri dağladı. 6 yaşındayken annesini kaybeden Tabak’ın 9 yaşındayken kamyonetin çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı ortaya çıktı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da acı olay! Yüzde 70 engelli Hasan kaza kurbanı oldu

Bodrum'da Turgutreis-Gümüşlük yolunda seyreden hafif ticari araç, iddiaya göre karşı yönden gelen araca çarpmamak için sağa manevra yaptı. Araç, yolda arkadaşı ile birlikte yürüyen Hasan Tabak'a (36) arkadan çarptı. İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kazada Hasan Tabak'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

'ÖLECEĞİZ BİR GÜN GÖMECEKLER'

Araç sürücüsü T.T. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Bodrum Engelliler Sağlık Vakfı'nda seramik öğrencisi Hasan Tabak'ın henüz 6 aylıkken annesini kaybettiği ve 9 yaşındayken kamyonun çarpması sonucu yüzde 70 engelli kaldığı öğrenildi.

Tabak'ın, 22 saat önce de sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşım ortaya çıktı. Tabak'ın paylaşımında, "Okulu bitir, ışıltılı hayaller kur, çalış, kazan, biriktir, yaşlan ve birikiminin birçoğunu yiyemeden öl. Ne diyordu Neyzen Tevfik, 'öleceğiz bir gün gömecekler, birkaç gün övecekler." ifadeleri yer aldı.

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Bodrum’da acı olay! Yüzde 70 engelli Hasan kaza kurbanı oldu
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