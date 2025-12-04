Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da ailesiyle tartışan genç kadın evi ateşe verdi
Giriş Tarihi: 4.12.2025 16:48

Muğla'nın Bodrum ilçesinde ailesiyle tartışan genç kadının sinir krizi sonucu evi ateşe verdi. Alevlere müdahale ederken fenalaşan baba sağlık ekiplerince tedavi edilirken, itfaiye yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Bodrum Eskicesme Mahallesi Bahriye Üçok Sokak'ta 4 Aralık öğle saatlerinde aile içi tartışma sonrası meydana gelen yangın mahallede paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, annesi ve babasıyla tartışan genç kadın sinir krizi geçirerek evlerinin alt katındaki eşyaları sokağa attı, ardından evi ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen genç kadının babası da alevlere müdahale etmeye çalıştığı sırada fenalaştı. Sağlık ekipleri kadının babasına olay yerinde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

