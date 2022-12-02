Bodrum’da akıl almaz cinayet! Horlama tartışması kanlı bitti

Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde bir rezidansta güvenlik görevlisi olarak çalışan Muzaffer E. ile aynı lojmanda kalan mesai arkadaşı Kenan Maral, horlama meselesi yüzünden tartışma başladı. Gece vardiyasında çalışan Muzaffer E., nöbetini bırakıp lojmanda uyuyan ve kendisini horladığı için uyaran Maral'ı uykusunda ekmek bıçağıyla 20 yerinden bıçakladı.

Muzaffer E., mesai arkadaşını defalarca bıçakladıktan sonra durumu emniyet güçlerine ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, Kenan Maral'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Psiikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Muzaffer E., gözaltına alındı. Kenan Maral'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.