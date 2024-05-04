Bodrum’da ana isale hattı yine patladı, vatandaş isyan etti: Sabır taşı olduk

Gözde turizm merkezi Bodrum'da, Torba Rıza Anter Caddesi Yeni Otogar önünde ana isale hattı patladı. Patlama sonrası tonlarca su yola aktı. Yol, dereye döndü. İhbarın ardından zabıta, polis ve MUSKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Yolda trafik akışı alternatif güzergahtan kontrollü olarak sağlandı. Yalıkavak, Koyunbaba, Gümüşlük, Bahçelievler, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, Gölköy, Türkbükü, Gündoğan, Küçükbük, Farilya, Dirmil, Geriş, Turgutreis ve Dağbelen Mahallelerini etkileyen arızanın yaşandığı bölgede ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

MUSKİ SABIR DEDİ

MUSKİ konuyla ilgili açıklamasında, "Arızanın tamiratı, boşalan boruların ve depoların tekrar dolması süresince belirtilen bölgelere su verilemeyecektir. Tamirat çalışmaları ve su kesintisi ile ilgili gelişmeleri vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bodrumlu hemşehrilerimize sabır ve anlayışları için teşekkür ederiz" dedi.

SABIR TAŞI OLDUK

Duruma isyan eden vatandaşlar, "Bu sıkıntımız yıllardan beri çözülemiyor. Sabır taşı olduk. Çok sayıda mahallede su kesintisi başladı. Susuzluktan mahvolduk, kesintilerden, patlamalardan bıktık. Sorumluları göreve davet ediyoruz" dedi.