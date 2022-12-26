Bodrum’da araç şarampole uçtu: 2 yaralı var!

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan M.K. ve Ç.Y.'yi yarım saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.Y. ile M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil, şarampolden vinçle çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.