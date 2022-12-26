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Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:21 Son Güncelleme: 26.12.2022 10:22

Bodrum'da araç şarampole uçtu: 2 yaralı var!

Feci kaza Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşandı. Kontrolden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı...

DHA
Bodrum’da araç şarampole uçtu: 2 yaralı var!

Kaza, gece Gümbet Mahallesi Değirmenler mevkisinde meydana geldi. M.K. yönetimindeki 16 L 8424 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, otomobilde sıkışan M.K. ve Ç.Y.'yi yarım saat süren çalışmayla çıkardı. Sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ç.Y. ile M.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Otomobil, şarampolden vinçle çıkarılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Bodrum'da araç şarampole uçtu: 2 yaralı var!
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