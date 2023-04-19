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Giriş Tarihi: 19.4.2023 18:44 Son Güncelleme: 19.4.2023 19:12

Bodrum’da bayram yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ramazan Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen vatandaşlar ilçe girişinden itibaren uzun kuyruklar oluşturdu.Otellerde dolulukları yüzde 50'nin üzerine çıkarken bayramı tatilinde Bodrum’daki nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da bayram yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum'da trafik kuyruğu oluşmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi aştı. Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum'daki nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.x

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştı. Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. İlçe girişinden itibaren ana yollarda trafik kuyrukları oluştu.

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Bodrum’da bayram yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu
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