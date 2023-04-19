Bodrum’da bayram yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bodrum'da trafik kuyruğu oluşmaya başladı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlar, Bodrum'a akın etti. Otellerdeki doluluk oranı yüzde 50'yi aştı. Ramazan Bayramı tatilinde Bodrum'daki nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.x

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştı. Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. İlçe girişinden itibaren ana yollarda trafik kuyrukları oluştu.