Bodrum’da büyük rezalet! Hayati öneme sahip alanı bu hale getirdiler...

Moloz yığınları drone ile havadan da görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığının konuyla ilgili araştırma başlattığı, Bodrum Belediyesinin de bölgede bir inceleme yapacağı bildirildi.

Öte yandan Muğla AFAD yetkililerinin de konuyla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtildi.