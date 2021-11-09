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Giriş Tarihi: 9.11.2021 16:37

Bodrum'da büyük rezalet! Hayati öneme sahip alanı bu hale getirdiler...

AA
Bodrum’da büyük rezalet! Hayati öneme sahip alanı bu hale getirdiler...

Muğla'nın Bodrum ilçesinin Ortakent Mahallesi'nde bulunan doğl afet toplanma alanı moloz yığınları ile kullanılamaz hale getirildi. Bölge havadan görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığının konuyla ilgili araştırma başlattığı, Bodrum Belediyesinin de bölgede bir inceleme yapacağı bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, moloz yığınlarıyla doldurulan afet toplanma alanı havadan görüntülendi.

Ortakent Mahallesi'nde Muğla İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından afet toplanma alanı olarak kullanılan sahaya dökülen onlarca kamyon kaçak hafriyat yığını çirkin görüntüsüyle de dikkat çekiyor.

Toplanma alanının giriş kısımları moloz yığınlarıyla kapalı halde. Molozdan oluşan adacıklar olası deprem ve sel afetlerinde vatandaşların toplanmasına engel durumunda.

Alan içerisinde moloz yığınlarının yanı sıra diğer atıkların da çevreyi olumsuz etkilediği görülüyor.

Moloz yığınları drone ile havadan da görüntülenirken, Bodrum Kaymakamlığının konuyla ilgili araştırma başlattığı, Bodrum Belediyesinin de bölgede bir inceleme yapacağı bildirildi.

Öte yandan Muğla AFAD yetkililerinin de konuyla ilgili jandarmaya ihbarda bulunduğu belirtildi.

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Bodrum'da büyük rezalet! Hayati öneme sahip alanı bu hale getirdiler...
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