Bodrum’da can pazarı! Kontrolden çıkan midibüs dereye uçtu: 23 yaralı

Bodrum'daki bir araç bakım servisinde çalışan personeli taşıyan Ahmet Varlı hakimiyetindeki midibüs, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Midibüs kaldırımı aşıp dere yatağına devrildi. Midibüsteki 23 yolcu yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs dere yatağına tamamen düşmemesi için halatlarla ağaca bağlandı. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Ağır hasar alan midibüs vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.