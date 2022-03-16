Bodrum’da çevre katliamı yapan firmaya suçüstü

Bodrum'da Gündoğan Küçükbük mevkiinde özel bir firma tarafından yapılan inşaat faaliyetlerinden çıkan hafriyat ve moloz kamyonlarla denize döküldü. Çevre katliamını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevre katliamı yapan firmaya suçüstü yaptı. Deniz dolgusunun kamyonla dökülen molozun iş makinası ile de desteklendiği tespit edildi. İlk incelemelere göre ilgili firmaya 30 bin TL para cezası kesti.
Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kent Konseyi Kıyı Koruma Komisyonu, kıyı kanununa göre suç duyurusu yapacaklarını açıkladı.
Bodrum Kent Konseyi Kıyı Koruma Komisyonu, "Kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralara hiçbir yapı yapılamıyor. Kıyılarda duvar çit tel örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamıyor. İlgili kanunlara göre, kıyılara kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemiyor. Kıyılara moloz cüruf çöp gibi kirletici etkisi bulunan artıklar dökülemez. Kıyı kanuna göre açıkça suç işlenmektedir" ifadelerini kullandı.