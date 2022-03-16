Bodrum’da çevre katliamı yapan firmaya suçüstü

Bodrum'da Gündoğan Küçükbük mevkiinde özel bir firma tarafından yapılan inşaat faaliyetlerinden çıkan hafriyat ve moloz kamyonlarla denize döküldü. Çevre katliamını gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çevre katliamı yapan firmaya suçüstü yaptı. Deniz dolgusunun kamyonla dökülen molozun iş makinası ile de desteklendiği tespit edildi. İlk incelemelere göre ilgili firmaya 30 bin TL para cezası kesti.