Bodrum’da çocuklarını dilendiren 6 şüpheliye yasal işlem

Bodrum'da, yaklaşan yaz sezonu öncesinde turizm yoğunluğu olan mahallelerdeki cadde, sokak ve sahil bölgelerinde işgaliye, dilenci ve seyyar satıcı konularında denetimlerini sıklaştırıldı. Ekipler, Bodrum ilçe merkezinde Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi ve bağlı bulunan sokaklarında, Kumbahçe sahili, Neyzen Tevfik Caddesi, Gümbet, Bitez, Müskebi, Yahşi, Turgutreis ve Yalıkavak mahallelerinde özellikle işgaliye konularında esnaf ve işletmeleri uyararak tespit tutanağı düzenliyor.

Verilen süre sonunda işgaliyesini kaldırarak Bodrum sokaklarının düzenli hale gelmesine yardımcı olan esnaf ve işletmelere teşekkür edilirken uyarılara rağmen işgaliyeye devam eden esnaf ve işletmelere cezai işlem uygulanıyor. Zabıta ekipleri, Bodrum cadde, sokak ve kavşaklarında halkın duygularını sömürerek dilenenlere yönelik de gece gündüz uygulama ve denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerinin Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ile dilencilere yönelik gerçekleştirdikleri denetim ve uygulamada çocuklarını dilendirerek suç işleyen 6 şüpheli tespit edildi.

Polis ve zabıta ekiplerinin ortak uygulaması kapsamında Y. A., Y. Ö., G. A., C. H., E. H., ve Ş. R. isimli şahısların yaşı küçük öz çocuklarını kullanarak dilencilik yaptıkları tespit edilirken zabıta personelince 5326 sayılı Kanun kapsamında idari işlem yapıldı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Polis Merkezi Amirliğince de adli işlem uygulandı. Zabıta ve polis ekiplerinin dilencilere yönelik denetim ve uygulamaları devam edecek. Seyyar satıcılara yönelikte sıkı denetimler gerçekleştiren zabıta ekipleri, ilk tespitlerinde uyarılarda bulunuyor. Bölge dışına çıkardıkları satıcıları tekrar tespit ettiklerinde ise cezai işlem uyguluyor.