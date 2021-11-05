Bodrum’da dehşet anları! Kendisine havlayan köpekle birlikte 3 kadını tüfekle yaraladı

OLAY YERİNDE YAKALANDI



Olaydan sonra ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri öfkeli şahsı av tüfeği ile bir kafede hiçbir şey olmamış gibi otururken yakalayarak gözaltına aldı. Çevredeki vatandaşlar ise olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.