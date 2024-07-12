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Giriş Tarihi: 12.7.2024 16:41

Bodrum'da denizde fenalaşan adam kurtarılamadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde fenalaşan işadamı Çetin Özataç hayatını kaybetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da denizde fenalaşan adam kurtarılamadı

Bodrum Akyarlar Mahallesinde tekneden denize giren Çetin Özataç'ın (64) yaklaşık 10-15 dakika deniz üzerinde hareketsiz şekilde durduğu görüldü. Özataç'ı fark eden eşi ve 2 kızı, hemen yanına gidip müdahale etti. İhbarın ardından Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri olay yerine geldi.

Hastaneye kaldırılan Özataç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özataç'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özataç'ın bir firmada geliştirme direktörü olarak görev yaptığı ve iş dünyası tarafından yakından tanındığı öğrenildi.

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Bodrum'da denizde fenalaşan adam kurtarılamadı
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