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Giriş Tarihi: 3.2.2023 14:51 Son Güncelleme: 3.2.2023 15:35

Bodrum’da dev hortum

Bodrum’da sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Kentin birçok noktası beyaza büründü. Denizde dev hortum meydana geldi. O anlar kameralara yansıdı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da dev hortum

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için sağanak uyarısı yaptı. Bodrum'da öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu.

Sağanak yerini yer yer doluya bıraktı. Dolu nedeniyle kentin birçok noktası beyaza büründü. Öte yandan Turgutreis, Akyarlar açıklarında hortum meydana geldi. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bodrum'da önce hortum çıktı, sonra dolu ve sağanak yağış etkili oldu | Video

Paniğe neden olan hortum karaya ulaşamadı. Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar zaman zaman zor anlar yaşadı.

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Bodrum’da dev hortum
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