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Giriş Tarihi: 8.12.2021 00:10 Son Güncelleme: 8.12.2021 00:21

Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın”

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın”

Bodrum’da akşam saatlerinde inşaat işçisini iş elbiseleriyle dolmuşa almak istemeyen şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Dolmuş şoförü, “Sen bu elbiseyler bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın” dedi.

Bodrum'da bir çalıştığı inşaattan çıkan işçi evine dönmek üzere dolmuşa bindi. Dolmuşa inşaat kıyafetleriyle binen işçiye şoför tepki gösterdi. Yolcularla dolmuş şoförü arasında tartışma yaşandı. İnşaat işçisi, "Bu benim iş elbisem" dedi.

Dolmuş şoförü görüntü çeken yolcuya da tepki gösterdi. Dolmuştaki diğer yolcu, inşaat işçisinin dolmuşta oturabileceğini dile getirdi. Yolcu, "beyefendi oturacak, sen de işçisin o da işçi" diye konuştu.

Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın” | Video

Dolmuş şoförü, "Sen bu pantolonla bu koltuğa oturamazsın. O zaman diyeceksiniz ki bu koltuk kirli. Beni neden çekiyorsun? Geldiğin zaman bu koltuk kirli dediğin zaman beni şikayet ediyorsun ama. Görüyor musun durduk yere savaş çıkardılar arabanın içinde. Sen niye çekiyorsun. Bana meydan okuma bak. Sen neden çekiyorsun? Sen bak, indiririm aşağıya giderim polise. Sen habersiz video çekemezsin. Ayıp ya. Bana meydan okuma bak. Bana meydan okuyamazsın. Abi bak beni tahrik etme. Geçer misin yerine? O videoyu siler misin? Bende gitmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Bodrum’da dolmuşta tartışma: “Sen bu elbiseyle koltuğa oturamazsın”
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