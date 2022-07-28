Haberler Yaşam Haberleri Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu
Giriş Tarihi: 28.7.2022 19:35

Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde “dur" ihtarına rağmen kaçan lüks yat, zor kullanılarak durduruldu.

AA
Bodrum’da dur ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu

Alınan bilgiye göre, Bodrum açıklarında seyreden ve uyuşturucu ihbarı yapıldığı öne sürülen lüks yat ile Sahil Güvenlik botu arasında gece saatlerinde kovalamaca yaşandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin "dur" ihtarına rağmen kaçan yat, Yunan karasularına girmek üzereyken zor kullanılarak durduruldu.

Yalıkavak Marina'ya getirilen lüks yatın ağır hasar aldığı görüldü. Olayla ilgili gözaltıların olduğu, soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.

Öte yandan olayın yaşandığı bölgede su altında delil arama çalışması yapıldığı öğrenildi.

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Bodrum'da "dur" ihtarına uymayan lüks yat zor kullanılarak durduruldu
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