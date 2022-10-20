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Giriş Tarihi: 20.10.2022 10:42 Son Güncelleme: 20.10.2022 10:47

Bodrum’da elmas kavgası

Bodrum’da otomobille seyreden 2 grup arasında başlayan silahlı çatışmanın, 2 milyon 900 bin dolar değerindeki elmasın gasp edilmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da elmas kavgası

Bodrum'da iki grup arasında başlayan kovalamaca silahlı çatışmaya dönüştü. Bir otomobilin Yahşi Kavşağı'nda sıkılan kurşunla lastiğinin patlayıp ilerleyememesi üzerine sona erdi.

Olayın ardından jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Olay günü H.B.(57), G.B.(55), O.E.(30), K.D.(23), M.K.(40), H.B.'ye ait 2 milyon 900 bin dolar değerinde olduğu tahmin edilen elması satmak için A.Y.(25), G.K.(25), A.E.(22) isimli 3 şahısla bir evde buluştu.

3 kişinin pazarlık esnasında silahla tehdit ederek elması gasp ettikleri, ardından kovalamacanın yaşandığı iddia edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, elması gasp edip otomobille kaçtıkları belirtilen 3 şüpheli ile onları otomobille takip eden 3 şüpheli olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

2 ruhsatsız tabanca ve elmas olduğu değerlendirilen 3 parça malzeme, ekiplerce muhafaza altına alındı. Mahkemeye sevk edilen 6 şüpheliden A.Y.(25) ile G.K. (25) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bodrum’da elmas kavgası
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