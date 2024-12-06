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Giriş Tarihi: 6.12.2024 15:04 Son Güncelleme: 6.12.2024 15:43

Bodrum'da etkili yağış ve fırtına! İstinat duvarı çöktü

Bodrum’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü. Çöken duvar park halindeki aracın üzerine düşerek aracı hurdaya çevirdi. Ayrıca yağışın şiddetiyle ağaçlar evlerin üzerine devrildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da etkili yağış ve fırtına! İstinat duvarı çöktü

Bodrum'un Kumbahçe Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü. Yağışın şiddetini arttırmasının ardından, duvarın yıkılması sonucu taş, toprak ve ağaçlar sitedeki binanın üzerine devrildi.

Binanın camları kırılırken, duvarda hasar meydana geldi. Çöken duvar, park halindeki bir otomobilin üzerine yıkıldı ve otomobil kullanılamaz hale geldi. Ayrıca, cadde kenarında park halindeki bir diğer otomobilin ön tekerleği altındaki zeminin çökmesiyle askıda kaldı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, yağmurun dinmesinin ardından yıkılan duvarın kaldırılması için çalışma başlatılacağı bildirildi.

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Bodrum'da etkili yağış ve fırtına! İstinat duvarı çöktü
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