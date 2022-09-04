Bodrum’da evde çıkan yangından alevlerin arasından atlayarak kurtuldu

Bodrum Turgutreis Bahçelievler Mahallesi 7069 sokakta bulunan evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her yerini sardı. Yangın sırasında evde mahsur kalan Muhterem D., ikinci kattan alevlerin arasından aşağı atladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İkinci kattan atlayan kadının vücudunda birinci derece yanıklar ve yüksekten düşmeye bağlı kırıklar olduğu belirlendi.
Sağlık ekipleri, Muhterem D.'ye ilk müdahaleyi yaptı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın söndürüldü. Yangında yaralanan Muhterem D., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.