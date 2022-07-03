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Giriş Tarihi: 3.7.2022 15:36 Son Güncelleme: 3.7.2022 16:04

Bodrum’da feci kaza:1 ölü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da feci kaza:1 ölü

Bodrum’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki İngiliz Jake Mclean hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bodrum'da, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkiinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan 33 yaşındaki İngiliz Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Bodrum’da feci kaza:1 ölü
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