Bodrum’da feci kaza:1 ölü

Bodrum'da, Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkiinde seyreden otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilde sıkışan 33 yaşındaki İngiliz Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobilde bulunan diğer kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.