Bodrum’da gayrimenkul dolandırıcıları tutuklandı

Bodrum Turgutreis Mahallesi'nde gayrimenkul alımı yapmak isteyen S.H.H., S.K. ve M.M.A adlı vatandaşlar, gayrimenkul işletmecileri G.D., E.S. ve E.D. adlı şahıslarla konut ve arsa satışı için anlaştı.

Anlaşma kapsamında 388 bin 130 TL parayı H.B. adlı şüpheli şahsın hesabına yatıran vatandaşlar, sonrasında gayrimenkul sahibi olan G.K. isimli şahsı aradıklarında telefona ulaşamayınca dolandırıldıklarını anladı.

Dolandırılan vatandaşların jandarmaya yaptığı müracaatın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT Timleri çalışma başlattı. Yapılan ayrıntılı araştırma sonucu şüphelilerden gayrimenkul işletme sahibi G.D. İzmir'de, E.S. ve E.D. isimli şüpheliler Bodrum'da yapılan operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda yapılan aramada suç eşyası olabileceği değerlendirilen 2 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet cep telefonu, 2 adet USB bellek, 111 bin 900 TL nakit para, 29 bin 30 dolar, 14 adet senet, 2 tapu belgesi ve 88 adet satış kira sözleşmesi ele geçirildi.

Nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla adli makamların karşısına çıkarılan şüphelilerden G.D. ve E.S. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.