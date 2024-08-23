Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası
Giriş Tarihi: 23.8.2024 23:21 Son Güncelleme: 24.8.2024 10:00

Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası

Bodrum’un Atatürk Caddesi üzerinde, küçük bir çocuğun kaldırımda bisiklet sürmesi ve kasksız olması, ilginç bir ceza uygulamasıyla sonuçlandı. Ancak ceza, alışılmışın dışında bir biçimde verildi. Polis, çocuğa bir hafta boyunca yatağını toplama ve çizgi film izlememe cezası verdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası

Bodrum'un Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımda bisiklet süren küçük bir çocuk, trafik polisinin dikkatini çekti. Polis, Aslan isimli çocuğa bisikletin kaldırımda kullanılmasının ve kasksız sürülmesinin trafik kurallarına aykırı olduğunu belirterek ceza verdi. Ancak ceza, alışılmışın dışında bir biçimde verildi. Polis, çocuğa bir hafta boyunca yatağını toplama ve çizgi film izlememe cezası verdi.

Trafik polisinin bu yaratıcı cezası, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Görüntüler polis kamerasına saniye saniye yansıdı, küçük çocuk, polisin verdiği cezayı şaşkınlıkla karşıladı ve kendisine yazılan cezayı imzaladı.

Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası

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Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası
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