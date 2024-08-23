Bodrum'un Atatürk Caddesi üzerindeki kaldırımda bisiklet süren küçük bir çocuk, trafik polisinin dikkatini çekti. Polis, Aslan isimli çocuğa bisikletin kaldırımda kullanılmasının ve kasksız sürülmesinin trafik kurallarına aykırı olduğunu belirterek ceza verdi. Ancak ceza, alışılmışın dışında bir biçimde verildi. Polis, çocuğa bir hafta boyunca yatağını toplama ve çizgi film izlememe cezası verdi.

Trafik polisinin bu yaratıcı cezası, çevredeki vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. Görüntüler polis kamerasına saniye saniye yansıdı, küçük çocuk, polisin verdiği cezayı şaşkınlıkla karşıladı ve kendisine yazılan cezayı imzaladı.

Bodrum’da gülümseten anlar! Trafik polisinden küçük çocuğa ilginç ceza şakası