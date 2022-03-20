Bodrum’da güpegündüz silahlı saldırı

Edinilen bilgiye göre Bodrum'un Neyzen Tevfik Caddesi'nde kaldırım üzerinde bisikleti ile seyreden 23 yaşındaki Ö.C. isimli genç ile henüz kimliği belli olmayan yaya 2 kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra "Sen benim kim olduğumu biliyor musun'a döndü. Silahlı şahsın telefonu almak için hamle yapıp gence saldırması üzerine genç de karşılık verdi. Çıkan kavgada Ö.C. isimli genç diğer şahsı bir yumrukla yere yıktı, şahıs yerden kalkamadı. O sırada silahlı kişi de arkadaşının yere yığılması üzerine belinden silahını çıkarıp gencin ayağına doğru 2 el ateş etti.

Merminin biri gencin ayağına isabet etti, diğeri ise sekti. Çevredeki vatandaşlar endişe ile olayı izledi. Olay anları çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Bir turistik otelde çalıştığı öğrenilen yaralı genç, bölgeden uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ambulansa alınan yaralı genç hastaneye kaldırıldı.

Olay ile ilgili adli soruşturma başlatıldı.