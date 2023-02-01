Bodrum’da hareketli anlar: Avustralyalı suç örgütü üyesi böyle yakalandı!

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masood, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından kara yolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.

Öte yandan Masood Zakaria'nın eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza'nın, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, 12 ay kamu hizmeti cezası aldığı, çiftin evine de el koyulduğu öğrenildi...