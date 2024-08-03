Bodrum’da hasta saldırısına uğraya doktordan iyi haber geldi

Bodrum Ortakent Cumhuriyet Caddesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde, 29 Temmuz günü İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen E.S. (55), yüksek ateş şikayetiyle kardeşi Ö.A.S.'yi (48) sağlık ocağına getirdi. Daha sonra E.S., kardeşi ile birlikte Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın (61) muayenehanesine girdi. Doktor hastaneye gitmesini önerse de E.S. aile sağlığı merkezinde tedavi olmak istedi. İkili arasında tartışma, ardından da kavga çıktı. E.S., kavga sırasında iddiaya göre Dr. Mustafa Gürkan Tezvar'ın boğazını sıktı. Gürültüyü duyan aile merkezi görevlileri, olaya müdahale etti. Uğradığı saldırının ardından kalbi duran doktora ilk müdahaleyi aile merkezi çalışanları yaparak, duran kalbi yeniden çalıştırdı. 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Tezvar, tedaviye alındı. Öte yandan doktorun daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili E.S. ile kardeşi Ö.A.S. gözaltına alınarak, ifade için karakola götürüldü. Doktor Tezvar, hastanede yapılan yoğun bakıma alınmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.S. ile kardeşi Ö.A.S., savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.A.S. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Hastane başhekimi Dr. Oğuz Şahin, doktor Tezvar'ın durumunun iyiye gittiği söyledi. Tezvar'ın bilincinin açıldığını belirten Şahin, konuşmaya başladığını kaydetti.