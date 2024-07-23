Bodrum’da havuza düşen bebek öldü

Bodrum'un Dirmil Mahallesi'ndeki sitede 1 yaşındaki Ali Aydın Nazar, ailesi ve bakıcısı, evde farklı bir işle ilgilenirken emekleyip evlerinin bahçesine çıktı. İddiaya göre, Ali Aydın bahçedeki yüzme havuzuna düştü. Ailesi durumu fark edip bebeği havuzdan çıkarıp, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Ekipler tarafından olay yerinde müdahalesi yapılan Ali Aydın, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan bebek, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan bebeğin yakınları sinir krizi geçirdi. Ali Aydın'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Peynircilik yapan ailenin İstanbul'dan Bodrum'a tatil için geldiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.