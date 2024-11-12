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Giriş Tarihi: 12.11.2024 12:18 Son Güncelleme: 12.11.2024 13:27

Bodrum'da husumetli ağabeyinin marketini ateşe verdi: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde cinnet geçiren Erkan Sekmen, ağabeyi ve kardeşinin ailesinin bulunduğu marketi ateşe verdi. Olayda 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Bodrum’da husumetli ağabeyinin marketini ateşe verdi: 1 ölü, 5 yaralı

Bodrum Cumhuriyet Caddesi'nde gece saatlerinde Erkan Sekmen, husumetli olduğu ağabeyinin işlettiği markete elinde benzin bidonuyla geldi. Ağabeyi Hakan Sekmen (49) ile tartışan Erkan Sekmen, elindeki benzini döküp ortalığı ateşe verdi. Alevler kısa sürede marketi sardı. Alevlerin büyümesi üzerine markette patlama meydana geldi. Olayda Erkan Sekmen ve Hakan Sekmen ile Hakan Sekmen'in oğulları Y.E.S. (23), Y.H.S. (15), eski eşi Ö.Ş. ve yanında çalışan S.U.(24) yaralandı.

İhbarın ardından 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Yaralılardan Erkan Sekmen Amerikan Hastanesi'ne kaldırılırken diğer yaralılar Bodrum Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan 2 çocuk babası Hakan Sekmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Erkan Sekmen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan bölge sakinleri iki kardeş arasında daha önce de sık sık kavga çıktığını dile getirdi.

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Bodrum'da husumetli ağabeyinin marketini ateşe verdi: 1 ölü, 5 yaralı
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