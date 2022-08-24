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Giriş Tarihi: 24.8.2022 21:58

Bodrum’da iki grup birbirine girdi! 1 polis yaralandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tur teknesi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin müdahalesi sırasında tekne çalışanları polise mukavemet göstererek saldırıda bulundu. Olayla 1 polis yaralandı

İHA
Bodrum’da iki grup birbirine girdi! 1 polis yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda yaşandı. İddiaya göre, günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgaya bölgede bulunan polis ekibi müdahale etti. O esnada müşteri oldukları öğrenilen şahıslar bölgeden uzaklaştı. Tekne çalışanları oldukları öğrenilen şahıslar, polise mukavemet göstererek saldırıda bulundu. 1 polis yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.

POLİS ARACININ CAMINI KIRDI

O esnada çevredeki vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi. Kimleri de cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Olayda gözaltına alınan bir kişi güçlükle polis aracına bindirildi. Saldırgan şahıs, bir süre sonra polis aracının camını kırdı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada polise tepki gösteren tekne çalışanlarından 2 kişi daha gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan toplamda 3 kişinin ifade işlemleri sürüyor. Olayda hafif şekilde yaralanan polisin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Bodrum’da iki grup birbirine girdi! 1 polis yaralandı
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