Bodrum’da kar yağışı başladı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Ünlü turizm bölgeleri Bodrum ve Göcek'te akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hava şiddette yağan kar Bodrumluları heyecanlandırdı. Göcek'te ise kar yağışı gören vatandaşlar o anları görüntüledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla geneli için kar yağışının 25 Ocak sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Vatandaşlar kar yağışı ve zirai dondan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

BODRUM'DA BUZLANMA TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Bodrum'da buzlanma tehlikesi yaşandı. Bodrum genelinde yollarda yer yer oluşan buzlanmaya karşı önlem alındı. Tuzlama çalışması yapıldı. Ekipler vatandaşların trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.