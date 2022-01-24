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Giriş Tarihi: 24.1.2022 21:11 Son Güncelleme: 24.1.2022 22:02

Bodrum’da kar yağışı başladı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da kar yağışı başladı

Ünlü tatil bölgesi Bodrum ve Göcek’te akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Bodrum’da gizli buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini bildirdi. Ünlü turizm bölgeleri Bodrum ve Göcek'te akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hava şiddette yağan kar Bodrumluları heyecanlandırdı. Göcek'te ise kar yağışı gören vatandaşlar o anları görüntüledi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Muğla geneli için kar yağışının 25 Ocak sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği bildirildi. Vatandaşlar kar yağışı ve zirai dondan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.

BODRUM'DA BUZLANMA TEHLİKESİ

Hava sıcaklıklarının düşmesi nedeniyle Bodrum'da buzlanma tehlikesi yaşandı. Bodrum genelinde yollarda yer yer oluşan buzlanmaya karşı önlem alındı. Tuzlama çalışması yapıldı. Ekipler vatandaşların trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Bodrum’da kar yağışı başladı
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