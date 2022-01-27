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Giriş Tarihi: 27.1.2022 16:22 Son Güncelleme: 27.1.2022 16:46

Bodrum’da kardan adam sayısı arttı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da kardan adam sayısı arttı

Uzun zamandır kara hasret kalan turizmin gözde kenti Bodrum’da, karı keyfini çıkarmaya devam ediyor. İlçede kardan adamların sayısının arttığı bildirilirken, duyarlı olunması konusunda uyarı yapıldı

Turizmin gözde kenti Bodrum'da, uzun zaman sonra kar yağdı. Bodrum'un yüksek kesimlerine kar kalınlığı giderek artı. Bazı noktalarda maviyle beyaz buluştu. Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Hal böyle olunca kara hasret kalan Bodrumlular, kendini dışarı attı. Karın sevincini yaşayan vatandaşlar, kardan adam yapmaya başladı. İlçede kardan bireylerin sayısı artmaya başladı. Vatandaşlara kardan adamlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Halkımızın dikkatine. Kar yağışının verdiği aşırı heyecanla kentimizde geceden bu yana çok sayıda düşük bütçeli, küçük boylu kardan bireyler yapılmıştır. Üstlerine basmamaya azami özen göstermeniz rica olunur"

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Bodrum’da kardan adam sayısı arttı
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