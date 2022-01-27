Bodrum’da kardan adam sayısı arttı

Turizmin gözde kenti Bodrum'da, uzun zaman sonra kar yağdı. Bodrum'un yüksek kesimlerine kar kalınlığı giderek artı. Bazı noktalarda maviyle beyaz buluştu. Seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıktı. Hal böyle olunca kara hasret kalan Bodrumlular, kendini dışarı attı. Karın sevincini yaşayan vatandaşlar, kardan adam yapmaya başladı. İlçede kardan bireylerin sayısı artmaya başladı. Vatandaşlara kardan adamlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Halkımızın dikkatine. Kar yağışının verdiği aşırı heyecanla kentimizde geceden bu yana çok sayıda düşük bütçeli, küçük boylu kardan bireyler yapılmıştır. Üstlerine basmamaya azami özen göstermeniz rica olunur"