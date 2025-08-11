Bodrum’da kazada ağır yaralanmıştı! Aşçı, 2 haftalık yaşam savaşını kaybetti

Bodrum Peksimet Mahallesi'nde 27 Temmuz sabahı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybeden 46 yaşındaki Emrah Çimentepe, çöp konteynerine çarptı. Kaskı takılı olduğu bildirilen sürücü, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Aşçı olduğu öğrenilen 3 çocuk babası Emrah Çimentepe, yaklaşık 2 hafta süren yaşam mücadelesini kaybetti. Cenazesinin defnedilmek üzere Denizli'nin Sarayköy ilçesine gönderildiği bildirildi.

Öte yandan kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Caddede seyreden Çimentepe'nin gidon hakimiyetini kaybederek çöp konteynerine çarptığı görülüyor. Ağır yaralanan Emrah Çimentepe'nin yardımına minibüs şoförü ve çevredeki vatandaşların koşması görüntüye yansıyor.