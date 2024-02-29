Bodrum’da kedi ve köpekleri zehirleyen şüpheli tutuklandı

Bodrum Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde geçtiğimiz günlerde kedi ve köpekler zehirli yiyecekle zehirlendi. Olayda 1'i sahipli 4 köpek ile 3 kedi telef oldu. Zehirlenen 5 köpek, Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi edildi.

Mahalle sakinleri olaya sert tepki göstererek basın açıklaması yaptı. Vatandaşlar, olayın failinin bulunup cezalandırılması talebiyle imza topladı, suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. JASAT ve Akyarlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından bölgede 3 gün, 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Toplamda 45 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayın failinin İbrahim Ö. olduğunu ve bölgede gece bekçiliği yaptığını tespit etti.

Tavuğun içerisine zehir koyarak hayvanların bulunduğu alana bıraktığı ifade edilen şüpheli İbrahim Ö.'nün evine operasyon yapıldı. Şüpheli gözaltına alınırken evinde yapılan aramada toz zehir bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında şahsın zehir koyduğu tavukları yola bıraktığı belirlendi. Şüphelinin, mahkemede çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Karakoldaki işlemlerin tamamlanan şüpheli, adli makamların karşısına çıkarıldı. Şüpheli, evcil hayvanı kasten öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.