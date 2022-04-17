Bodrum’da ki orman yangınında sabotaj şüphesi

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Belediye Başkanı Ahmet Aras bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yaklaşık 6 saat süren etkili müdahalenin sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında toplamda 2,5 hektarlık alan yanarak zarar gördüğü bildirildi. Ekiplerin bölgede soğutma ve tamamen söndürme çalışmaları sürüyor.

"SABOTAJ OLABİLİR"

Sabaha karşı çıkan orman yangını ile ilgili Bodrum kaymakamı açıklama yaptı. Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, "Geçen sene vericilerin bulunduğu alanda yangın çıkmıştı. Rüzgarın hızı yukarıda çok fazla. Şuan itibariyle büyük bir ölçüde kontrol altına alınmış görünüyor. 10 arazöz müdahale ediyor, genel itibariyle yangın kontrol altına alındı. Sabotaj olabileceği şüphesi üzerine duruyoruz. Bununla alakalı güvenlik birimlerimiz gerekli incelemeyi yapıyor. Eskiden kalma taş evlerin bulunduğu alana girdi yangın ama içerisinde yaşayan yok" diye konuştu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Rüzgarın etkisiyle yangın, dedeler bölgesine yayıldı. Bölgesel olarak çalışmalar devam ediyor. Bu bölgede çok büyük orman varlığı yok ama değer verdiğimiz makilik alan burası. Yarımadanın tam ortasında el değmemiş bir alan" dedi.