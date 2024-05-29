Bodrum’da kıyı işgali yapan işletme yıkıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahillerdeki kaçak yapılaşmalara geçit vermiyor. 'Denizler Halkındır' sloganıyla çalışma başlatan bakanlık, gözde turizm merkezi Bodrum'da kaçak yapıları yıkmaya başladı.

Kaçak yapılaşma, izinsiz kullanım ve uygulamalara denetim yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Muğla İl Müdürlüğü ekipleri, sahillerde işgal girişiminde bulunan işletmelere geçit vermedi.

Bodrum'da Türkbükü ve Yalıkavak'tan sonra Gökçebel Mahallesinde, Çevre Şehircilik ve Yapı Kontrol ekipleri tarafından bir işletmenin kıyı işgali yaptığı tespit edildi. Söz konusu 350 metrekare çelik konsseksiyon ile yapılmaya başlanan ve üstü beton ile kapatılan yapı, ekipler tarafından yıkıldı.