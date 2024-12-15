Bodrum’da korku dolu anlar! Otel alev alev yandı

Bodrum'un Gümbet Mahallesi'nde bulunan Gümbet Otel'de akşam saatlerinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Şakir Esendemir Sokak'ta bulunan otelin resepsiyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir odaya sıçradı.

Alevlerin hızla yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın sırasında otelde turist bulunmaması büyük bir faciayı önledi.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekledi. İtfaiyenin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Otelin resepsiyonunun tamamen küle döndüğü yangında bir odada da hasar meydana gelirken, ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.