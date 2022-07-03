Bodrum’daki cinayette 5 tutuklama

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde, 29 Haziran'da yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kum dolu çuvalın içerisinde ceset bulundu. Yaklaşık bir ay önce öldüğü düşünülen ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.







Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kızılağaç bölgesinden 50 yaşındaki Ümit Erol hakkında kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı jandarma devralırken, Erol'un yakınları ve çevresindeki kişilerin ifadeleri alındı.

Olayla ilgili 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre Erol'un silahla ateş edilmesi sonucu dürüldüğü tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



