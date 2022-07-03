Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’daki cinayette 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 3.7.2022 00:22 Son Güncelleme: 3.7.2022 01:37

Bodrum’daki cinayette 5 tutuklama

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’daki cinayette 5 tutuklama

Bodrum’da, toprak dolu çuval içerisinden çıkan cesedin kimliği belli oldu. Soruşturma kapsamında cesedin, kayıp başvurusu yapılan 50 yaşındaki Ümit Erol olduğu tespit edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.

Bodrum Ortakent Mahallesi'nde, 29 Haziran'da yol kenarındaki bir toprak yığınından kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine ihbar etti. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, kum dolu çuvalın içerisinde ceset bulundu. Yaklaşık bir ay önce öldüğü düşünülen ve bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cesedin üzerinden herhangi bir kimlik çıkmadı.



Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çürümüş haldeki ceset, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Kızılağaç bölgesinden 50 yaşındaki Ümit Erol hakkında kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Soruşturmayı jandarma devralırken, Erol'un yakınları ve çevresindeki kişilerin ifadeleri alındı.
Olayla ilgili 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, adliyeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre Erol'un silahla ateş edilmesi sonucu dürüldüğü tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

MEMUR ZAMMI YENİ MAAŞ TABLOSU 2022: En düşük en yüksek memur maaş zammı ne kadar oldu, kaç TL olacak? Enflasyon farkı Pazartesi netleşecek!
SON DAKİKA: Emekli ve memur Temmuz zammı hesaplandı! Kazanç yüzde 43'ü aştı: Emekli ve memur maaşları 2022 ne kadar olacak?
SON DAKİKA | İstanbul'da şehir hatları vapuru iskeleye çarptı! Yaralılar var
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge maaşlara nasıl yansıyacak? Tüm memurları sevindiren ek gösterge düzenlemesi! İşte maaş ve ikramiye tablosu
SİGARA FİYATLARI YENİ LİSTE: 3 Temmuz 2022 Sigaraya yeni zam mı geldi, Philip Morris, BAT ve JTİ grubu sigara fiyatları ne kadar?
Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri HESAPLARA YATMAYA başladı: Bakanlık duyurdu: Bayram ikramiyesi ne zaman, ne kadar yatacak?
3600 ek gösterge maaşlara ne zaman yansıyacak, ne zaman uygulanacak? 3600 Ek Gösterge tablosu son durum belli oldu!
Emekli maaşı ne kadar olacak, belli oldu mu? En yüksek ve en düşük SSK Bağkur 2022 emekli zammı ne kadar olur, ne zaman açıklanır?
Terör örgütü PKK/YPG yandaşları İsveç'te gösteri düzenledi
Başkan Erdoğan'dan Rum lider Anastasiadis'in görüşme talebine yanıt: KKTC'ye gel görüşelim
ARKADAŞINA GÖNDER
Bodrum’daki cinayette 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA