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Giriş Tarihi: 12.11.2021 23:46

Bodrum’da makilik alandaki yangın söndürüldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da makilik alandaki yangın söndürüldü

Bodrum Akyarlar Mahallesi’nde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Bodrum Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nde makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine, söz konusu bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme ekipleriyle çevredekiler alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerine araç ulaşımı olmaması sebebiyle patpat kullanıldı. Yangın söndürme ekiplerinin çalışması sonucu otluk alandaki yangın söndürüldü.

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Bodrum’da makilik alandaki yangın söndürüldü
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