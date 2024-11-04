Bodrum’da motosikletiyle ağaca çarpan genç hayatını kaybetti

Bodrum Gölköy Mahallesinde 3 Kasım'da Cennetkoyu yolunda motosikletiyle seyreden 16 yaşındaki Taylan Dirik, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Kazanın etkisiyle Dirik, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Dirik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Taylan Dirik'in cenazesi, bugün öğle namazı sonrası Uğur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Bitez Mezarlığı'na defnedildi. Dirik'in cenazesinde gözyaşları sel oldu. Taylan Dirik'in Mesleki Eğitim Merkezi'nde Elektrik Elektronik bölümünde okuduğu öğrenildi.