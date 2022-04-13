Bodrum’da orman içinde deniz manzaralı gecekondu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde ormanlık arazide gecekondu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yerleşim yerlerinin hemen üzerinde, ormanlık alanda deniz manzarasına karşı yapılan 5 metrekarelik bir baraka ve su temin etmek için konulmuş iki adet su deposu tespit etti.

Ahşap malzemelerle derme çatma yapılan gecekondunun etrafındaki arazinin de çitlerle çevrildiği görüldü.

Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından yapılan gecekondu hakkında yasal işlemlerin başlattı.