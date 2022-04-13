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Giriş Tarihi: 13.4.2022 16:22 Son Güncelleme: 13.4.2022 16:36

Bodrum’da orman içinde deniz manzaralı gecekondu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da orman içinde deniz manzaralı gecekondu

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi’nde ormanlık alanda inşa edilen deniz manzaralı gecekondu, zabıta ekiplerince tespit edilerek tutanak tutuldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde ormanlık arazide gecekondu yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, yerleşim yerlerinin hemen üzerinde, ormanlık alanda deniz manzarasına karşı yapılan 5 metrekarelik bir baraka ve su temin etmek için konulmuş iki adet su deposu tespit etti.

Ahşap malzemelerle derme çatma yapılan gecekondunun etrafındaki arazinin de çitlerle çevrildiği görüldü.

Ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından yapılan gecekondu hakkında yasal işlemlerin başlattı.

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Bodrum’da orman içinde deniz manzaralı gecekondu
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