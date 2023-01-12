Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bodrum Yahşi Mahallesinde, bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek denize uçtu. Denize uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç yardımı ile araç sürücüsü yaralı olarak çıkarılırken yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Sadrettin Sabırlı hayatını kaybetti. Yaralı hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayda alkol tespit edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı