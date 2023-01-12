Haberler Yaşam Haberleri Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 13:34 Son Güncelleme: 12.1.2023 13:38

Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bodrum’da bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek denize uçtu. Kaza sonucu 1 kişi öldü ,1 kişi yaralandı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 1 yaralı

Bodrum Yahşi Mahallesinde, bir otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek denize uçtu. Denize uçtuğunu gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Dalgıç yardımı ile araç sürücüsü yaralı olarak çıkarılırken yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Sadrettin Sabırlı hayatını kaybetti. Yaralı hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden gencin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayda alkol tespit edilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı

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Bodrum’da otomobil denize uçtu: 1 ölü 1 yaralı
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