Bodrum’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 14 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Konacık Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni Hastane Kavşağı'ndan Bitez istikametine seyir halinde olan Süleyman D. yönetimindeki otomobil, aynı istikamete giden Hüseyin K. idaresindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle minibüs sağ şeritten sol şeride geçerken, otomobil ise gittiği istikametin tersine döndü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 14 yaralı, çevre hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.