Bodrum’da patlayan su borusu çukuruna araç düştü

Öğlen saatlerinde Ortakent Mahallesi Oyder Caddesi üzerinde yaşanan olayda yine bildik manzaralarla karşılaşıldı. Bir anda büyük bir tazyikle patlayan su hattından tonlara metreküp su çevreye aktı.

Patlama sırasında caddeden geçen bir otomobil ise açılan çukura düştü. Araç sürücüsü çevreden geçenlerin yardımıyla araçtan çıkarken olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri gelerek önlem aldı.

Patlama nedeniyle bölgede bir süre su kesintisi yaşanacağı öğrenildi.