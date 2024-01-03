Bodrum’da pes dedirten manzara! Kaçak inşaatı ağaç dallarıyla gizlemeye çalıştılar

Bodrum'da kaçak yapılaşmayla mücadele seferberliği kapsamında tespit, suç duyuruları, mühürleme işlemleri, para cezaları ve yıkım kararlarını titizlikle uygulanıyor. 2023 Aralık ayında 9 yapının yıkımı yapıldı, 88 yapı için yıkım kararı uygulandı ve 71 devam eden inşaatta mühürleme işlemi gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Aralık ayı içinde ilgili yasal mevzuatlar gereği 107 milyon 818 bin 788 Türk Lirası para cezası kesildi. Devam eden çalışmalar kapsamında 2023 yılında toplam 575 inşaat için yıkım kararı alındı, 140 binaya yıkım kararı uygulanırken 2 bin 421 inşaat durduruldu.