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Giriş Tarihi: 12.2.2024 11:40 Son Güncelleme: 12.2.2024 11:45

Bodrum’da radara takılan 57 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarının tespit ettiği 57 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Bodrum’da radara takılan 57 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.

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Bodrum’da radara takılan 57 düzensiz göçmen yakalandı
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