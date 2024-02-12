Bodrum’da radara takılan 57 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-13) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından tespit edilen hareketli fiber karinalı lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler, Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.